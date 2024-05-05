Yok artık! Ziyech sezonun golünü attı

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Yok artık! Ziyech sezonun golünü attı
Galatasaray, Sivasspor'a gol oldu yağdı. Hakim Ziyech, sezonun golüne aday olabilecek harika bir gole imza attı.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Sivasspor maçına Hakim Ziyech'in attığı gol damgasını vurdu.

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ÇOK UZAKLARDAN ATTI!

Mücadele 3-1 Galatasaray üstünlüğü ile sürdüğü esnada Hakim Ziyech, kalitesini konuşturdu ve ceza sahası dışından harika bir şutla skoru 4-1'e getirdi.

Savunmadan seken topu kontrol eden Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden ağlarla buluştu.

Galatasaray taraftarı, atılan bu gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

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