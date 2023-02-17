Yüz yüze eğitime devam edilecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-2022 -2023 eğitiminin uzaktan yapılması gerektiği önceden açıklanmıştı.

-Öğrencilerimiz düşünülerek, Ön lisans, lisans ve yüksek lisans, bahar dönemi için bazı kararlar alınmıştır.

-Alınan kararlar Nisan ayında tekrar değerlendirilecek. HİBRİT 'te değerlendirilecek.

-Deprem bölgelerindeki üniversiteler akademik ve ortak çalışmalar açısından depremden etkilenmeyen şehirlerdeki bazı üniversitelerle eşleştirilecek...

- Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

-Afet sebebiyle afet bölgesindeki hocalarımız, öğrencilerimiz etkilenmiştir. Özel öğrencilik konusunda da bazı kolaylıklar getirdik.

-Depremden etkilenen üniversitelerdeki kayıtlı öğrenciler talep ederse birinci dereceden yakınlarının yanındaki üniversitede eğitime devam edebilecek.

KAYIT DONDURMA

-Kayıt dondurmada kolaylıklar olacak. Yüksek öğretim kurumlarınca bahar dönemlerinde kayıtlarının dondurulmasına, ve eğitimin azami süresinden düşülmemesine karar verilmiştir.

-Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.

-Ön lisans, lisans konusunda güz dönemine ait sınavlarda ileri tarihte yapılmasına karar verilmiştir.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.