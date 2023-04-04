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YÖK burslara zam yaptı. 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi

YÖK lisans ve yüksek lisans öğrenci burslarına zam yapıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:30
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YÖK burslara zam yaptı. 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi

YÖK burslara zam yaptı. 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

YÖK’ün açıklamasına göre;
100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.

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