Yok olma noktasına gelen kuş cenneti yağışlı havayla yeniden canlandı

Türkiye’nin en uzun sahilinin uç noktasında yer alan Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle suyla dolarak yeniden kuşların akınına uğradı.

KAYNAK: İHA
Yok olma noktasına gelen kuş cenneti yağışlı havayla yeniden canlandı

Yazın hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu Hatay’da son yılların en kurak yaz mevsimi yaşanmıştı. Yüksek sıcaklıklarla beraber bölgede bulunan sulak alanlar kuraklık noktasına gelmişti.

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Türkiye’nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilindeki, 304 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı da kurak havadan etkilenmişti. Göçmen kuşların bu yıl teğet geçtiği sulak alan, son günlerde etkili olan yağış nedeniyle e yeniden doldu. Kuşların yeniden bölgeye akın etmesiyse en çok kuş gözlemcilerini mutlu etti.

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YAZ AYLARINDA KURUMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek, yaz aylarında bölgenin kuruma noktasına geldiğini ifade ederek, “Kuş gözlemcisiyim ve 3 senedir büyük bir keyifle kuşları fotoğraflıyorum. Yazın hava inanılmaz kurak geçti. Geçen sene Mayıs ve Haziran ayında alınan yağışlardan Miheyla Sulak Alanı bir miktar iyi seviyedeydi. Yaz inanılmaz kurak geçince, su adeta çekilme noktasına geldi. Bu süreçte de kuşlar için sıkıntılı zamanlar oldu. Kasım ayında başlayan yağışlar yetersizken son günlerdeki yağış burayı inanılmaz güzel ihya etti. Binlerce ördek geri geldi. Buralara göç devam ediyor. Çok mutlu oldum, burası bir kuş cenneti ve bu kadar yağmur bu canlılar için çok iyi. Buradaki suyun devamlı olması lazım. Çok kuruydu, yürünecek hale geldi” dedi.

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