Yoksa Putin'in dublörü mü. Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

Uzun zamandır ilk defa ilk kez bu tür yoğun kalabalığın olduğu bir etkinliğe katılan ve katılımcılarla selfie çeken ve bazılarını öpen Putin’in görüntüleri akılları karıştırdı.

Yoksa Putin'in dublörü mü. Bu görüntüler ortalığı karıştırdı

Rusya’da paralı asker grubu Wagner’in geçen hafta Moskova yönetimine kısa süreli de olsa isyan etmesi sonrasında zor günler geçiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağıstan’da halkla bir araya geldi.

Korona virüsü salgınından beri ilk kez bu tür yoğun kalabalığın olduğu bir etkinliğe katılan ve katılımcılarla selfie çeken ve bazılarını öpen Putin’in görüntüleri şaşkınlık yarattı. Rusya’nın güneyindeki Dağıstan bölgesindeki Derbent kentine giden ve burada halkla bir araya gelen Putin genç kızlarla poz verdi.

Adeta bir Hollywood yıldızı gibi çok sayıda insanın etrafını sardığı Putin’in hareketleri ise bazı uzmanların dikkatini çekti… Bazı uzmanlar, Putin’in Dağıstan’da dublör kullandığını iddia etti.

İngiliz medyasına konuşan ve uzun süredir Moskova’da görev yapan bir diplomat, “Sadece tek bir Putin olduğunu düşünmek imkansızlaşıyor. Birçok Putin var ve bunlar gerçekten birbirine benziyor. Fakat bazıları daha farklı davranıyor. Dağıstan’da halkın arasına giren Putin, geleneksel Putin’den çok daha farklı davranıyor” yorumunu yaptı.

Batı yanlısı eski bir Sovyet ordusu görevlisi olan Viktor Alksnis, “Daha önce herkes ile mesafeli olan Putin ne oldu da bir anda kalabalığın içine girip bazı vatandaşlarına sarılıp onları öptü” diye sordu. Alksnis, “Burada bir şeyler doğru değil. Burada Putin’in bir tiyatro oyununa tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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