Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor! Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş sevgili mi?

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Mina Demirtaş ile yakınlaştıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kızıl Goncalar dizisi ile yıldızını parlatan Mert Yazıcıoğlu'na bu iddialar soruldu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Mert Yazıcıoğlu iddialar sorulması üzerine açıklama yaptı.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu "Ne söyleyebilirim izlediği şeylerden yola çıkarak seyircimiz yakıştırdıysa teşekkür ediyorum. Ben bana verilen görevi yapmakla yükümlüyüm, karakterim ne gerektirdiyse onu yapmakla yükümlüyüm" ifadelerini kullandı.

“KISMET BU İŞLER”

'Arkadaşlık aşka döner mi?' sorusuna ise oyuncu 'Yok, kısmet bu işler. Zorlama beni ne istediğini biliyorum size istediğinizi vermeyeceğim' şeklinde yanıt verdi.