Yoksulların parası MEB'e aktarılmış 'Uzman isimden flaş iddia

Bir süredir okullardaki temizlik sorunları ile gündeme gelen MEB, bu seferde okullarda dağıtılacak ders kitaplarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşıladığı iddiası ile gündeme oturdu. Sözcü TV’ye konuşan Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, “2023 yılında 8.8 milyar lira garibanlar, yoksullar için kurulan bu fondan alınarak ders kitapları dağıtılmış” dedi.

“5 MİLYARLIK BÜTÇE AKTARMIŞ”

Ozan Bingöl, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun yoksullar için kurulduğunu belirtirken, “Bütçeye bakıyoruz ders kitapları için alım gideri 229 bin lira. Okullara kaynak aktarmıyorsunuz, veliler eğitimcilerle karşı kalkıyor. Sayıştay raporlarından yola çıkarak, Meb’e ücretsiz ders kitapları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5 milyar liralık bir bütçe aktarmış” şeklinde konuştu.

DEVLET OKULLARINDA TEMİZLİK SORUNU

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla devlet okullarındaki temizlik sorunu dikkat çekiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş okul müdürlerine giden mesajı paylaşarak tepkisini dile getirmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda temizlik için talepte bulunan 271 okuldan 113 tanesinin talebini geri çektiğini söylemişti. Ardından MEB, tarafından yapılan açıklamada okullardaki temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre 110 binden 143 bin 355’e çıkarıldığını belirterek, bu iddiaların "siyasi bir şov" olduğunu söylemişti.

Mansur Yavaş: Okul müdürlerine ‘Belediyeden hiçbir şey istemeyin’ diye mesaj atmışlar

MEB'den okullardaki temizlik hizmetleriyle ilgili açıklama

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı’nın bünyesine bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımını sağlıyor.