Yoksulluk ülkenin kaderi haline geldi. Ekonomik krizin vurduğu vatandaş geçim savaşı veriyor

2023 yılında uygulanacak asgari 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Ancak asgari ücret zammı vatandaşın cebine girmeden eridi. Açlık sınır 8 bin 130,56 lira ile neredeyse asgari ücrete denk gelirken 26 bin 483,93 liraya yükselen yoksulluk sınırı ekonominin içler acısı halini ortaya koydu.

DENGELİ BESLENMEK ZOR

Türk-İş'in 2022 Aralık ayına ilişkin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verisi, yeni asgari ücretin açlık sınırının sadece 376 TL üzerinde kaldığını ortaya koydu. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) aralık ayında 8 bin 130,56 TL'ye çıktı.

MUTFAK ENFLASYONU FIRLADI

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık için yapılması zorunlu aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 26 bin 483,93 TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 612,76 TL'ye ulaştı. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,41, son 12 aylık yüzde 98,41 oranında arttı.

MAMALAR KİLİTLE KORUNUYOR

Türk-İş rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de çocuklarına beslenme koymaya maddi durumu yetmeyen aileler, okul kantinlerindeki yiyecekleri satın almakta zorlanan çocuklar, marketlerde bebek mamalarına konulan alarmlar ve çocuk ürünlerinde gerçekleşen polisiye vakalar bunun göstergeleri niteliğindedir" dedi.

EMEKLİLER UCUZ ET KUYRUĞUNDA

Öte yandan Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler emekli maaşlarında yapılacak artışa çevrilirken; Ankara Kızılay'da bulunan Et ve Süt Kurumu önünde onlarca emekli sabahın erken saatlerinde ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

En düşük emekli aylığın 3 bin 500 olduğu Türkiye'de TÜİK, enflasyonun kasım ayında yüzde 2,88 olduğunu açıklamış ve kasım ayındaki artışla beraber yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak duyurmuştu.

3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamı sonrası memur ve emeklilere verilecek zam oranı ise netleşmeye başlayacak. Emekli maaşına yapılacak zam öncesi Et ve Süt Kurumu önünde bekleyen emekliler yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Bastonuyla ayakta durmaya çalıştığını söyleyen 64 yaşındaki emekli bir kadın, şöyle konuştu: "Işın tedavisi görüyorum, bir kilo kıyma için geldi. Evde de oksijen hastası makineye bağlı eşim yatıyor. Yaşadığımız durum rezalet başka nasıl anlatayım. Var mı yaşanacak bir halimiz? Acınacak halimiz var. 'Her şey bol' diyorlar. Nerede bolluk? Benim alım gücüm yok. Parası olana bol, parası olmayana bir şey yok... Zengin başını aldı gidiyor, fakir çilesini çekiyor. Şurada bir tane zengin var mı? Ben daha bir döner ekmek alıp da yemiş değilim. Dışarıya gidip de yemek yemiş kadın değilim. 30 sene devlete hizmet verdim. Hani nerede?"

Emekli maaşlarına yapılacak artışla ilgili beklentisinin ne olduğu sorusuna ise yaşlı kadın "Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar. Ne bekleyeyim ben? Şuradaki sıra olmasa en azından bir kilo ise bir kilo alır geçer giderim. Ben ölümü tercih ediyorum, ölüm bundan daha rahat. Hiç olmazsa bu dünyanın çilesi biter. Artık yaşamak istemiyorum, usandım bıktım dünyadan. Çünkü yaşayacak bir halimiz kalmadı" yanıtını verdi.

Sık sık gelmediğini kuruma yılbaşına hazırlık için geldiğini belirterek başka bir emekli ise şunları söyledi: "Devlet, 'Mal bol' diyor. Ben alım gücüne bakarım, senin bolluğuna değil. Almadığımdan dolayı oradaki mallar kalıyor. Tüketim azalmış; niye? Çünkü Alım gücü yok. Biri üniversitede biri lisede iki çocuğum var. Aldığım 4 bin 500 lira para. En kötü kira 4 bin lira; bir dolmuş 7-8 lira. Oldukça zor. Şimdi 'Bir milyonluk gaz buldum' diyor, her seçimde milletin gazını alırsınız… Bir de seçim olmadığı günlerde bulun getirin bu gazları. Doğal gaz açamıyoruz. Emekli maaşın en az 8 bin 500 lira olmalı."

Başka bir emekli ise Et ve Süt Kurumu'nun önünde saat 07.00'dan beri beklediğini belirterek, "3 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. İki tane çocuğum üniversiteye gidiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Biz bu konuda çok şikayetçiyiz. Lütfen emekli aylıklarımıza biraz zam yapsınlar. İntibak yasasını çıkarsınlar. En düşük aylığımız asgari ücret olması lazım. Et alamadım, para yok ki alayım" diye isyan etti.