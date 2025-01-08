Yol belli, töre belli…

Hani derler ya “Yol üstünde bağı olanla, güzel yâri olanın başı dertten kurtulmazmış”. İşte bu misaldeki gibi, Türk Milletinin de başı, bir türlü dertten kurtulmamaktadır!

Sü uyumakta, ama düşman uyumamaktadır!

Sürekli olarak başımıza çoraplar örülmekte, yurdumuzu elimizden alıp, milletimizi de yok etmek, olmazsa sürgün etmek, o da olmazsa köle edebilmek adına tezgâh üstüne tezgâh kurulmaktadır!

Türk Düşmanları; her seferinde, aynı bir yılan gibi gömlek ve aynı bir şeytan gibi şekil değiştirerek karşımıza çıkmaktadırlar!

Ne yazık ki, bu günlerde yeni bir ihanet projesi ile daha karşı karşıya bulunuyoruz. Kurulan bu son tezgâh; Hendek Operasyonları ile, Kıbrıs Savaşı’ndan çok daha fazla şehit vererek başlarına geçirdiğimiz “Çözüm Süreci Tezgâhı”nın güncellenmiş yeni bir sürümüdür.

Türk milletini, bölücü kürtçülük ve terörizm üzerinden avlamaya çalışan Türk düşmanları; bu defa, avcılığın en temel prensiplerinden birini kullanmaktadırlar.

Çok etkili olan bu prensip, avı hemcinsi ile avlamaktır. Nasıl ki, keklik avında ötücü bir hain keklik, nasıl ki ördek ve kaz avında da aynı cinsten bir mühre kullanılıyorsa bu son tezgâhta da, ne yazık ki MHP ve başındaki Zat, aynı bir mühre gibi kullanılmaktadır!

Terörist Başı’na paye vererek, zindandan çıkış için çare vererek, özerklik için gaye vererek, sanki muteber bir adammış gibi rol vererek ve taa Gazi Meclise kadar yol vererek; bölünme ve parçalanma projesine hayat vermeye ve Türk Milletinin hayatını alacakları darağacına, gaflet ve dalalet içerisinde kendiliğinden, güle oynaya çıkmasını sağlamaya çalışmaktadırlar!

Türk Milletinin birinci vazifesi; her zaman olduğu gibi, bu gün de Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini ve Türk Vatanını muhafaza ve müdafaa etmektir.

Kim ne derse desin, Türkiye’deki terör sorununun tek bir emeli vardır ve bu emel; Türk toprakları üzerinde bağımsız bir Kürt Devleti kurmaktır!

Fakat üstte mavi gök çökmedikçe ve altta yağız yer delinmedikçe bu emelin gerçek olması mümkün değildir.

Bağımsız bir Kürt Devleti dışında, vatan hainlerine ne verirseniz verin yetmeyecektir. Elinizi verseniz kolunuzu, kolunuzu verseniz gövdenizi isteyecekler, ta ki kalbinizi yerinden sökene kadar durmayacaklardır!

Terör örgütü ve başındaki bebek katili; terör sorununu uluslararası arenaya taşıyarak, başka emperyalist devletleri garantör vb. sıfatlarla konuya müdahil etmeye çalışmaktadır.

Ey Türk! Eğer ki, vatanına ve milletine sahip çıkmazsan; o çökmez sandığın mavi gök, aynı bir karabasan gibi üzerine çökecek ve yarılmaz sandığın yağız yer yarılıp seni yutacaktır! Aynı tarihte olduğu gibi, kemiklerin dağlar gibi yığılacak, kanın nehirler gibi akacak, bey olacak oğulların esir ve köle, hanım olacak gelinlik kızların ise, aynı bir hayvan gibi alınıp satılan cariyeler olacaktır!

Lakin Korkma!

Titre ve kendine dön!

Yol belli, Töre belli, Parola belli; muhtaç olduğun kudret ise damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Töre bellidir: Terörle müzakere değil mücadele edilecektir.

Yol bellidir: Bir yılan varsa, başı ezilecektir.

Parola bellidir: Ya istiklal ya ölümdür.

Sonuç bellidir: Ya şehitlik ya gaziliktir.

Türk milleti için başka bir çare yoktur. Ne pahasına olursa olsun vatan korunacak, millet yaşatılacak, töre ve devlet ise ayakta tutulacaktır. Bunun için gerekirse ya şehit olunup nurlanılacak ya da gazi olup onurlanılacaktır.

Türk vatanına ihanet ve düşmanlık edenler için artık bir af yoktur.

Her şey ayan beyan ortadadır.

Hain de bellidir, hadim de bellidir.

Bölücülerle demlenenler ve bu topraklarda yabancı tohumlarla çimlenenler, bu memleketin hadimi değildir.

Vatansever Türk evlatlarına düşen görev; kendine yapılan düşmanlığı ar etmek ve düşmanlık edenlere dünyayı dar etmektir.

Artık avutulmak yok!

Artık uyutulmak yok!

Artık aldatılmak yoktur!

Çare Türk'ün ta kendisidir.

Vatan ve millet yolunda kansa kan, cansa can...

İnancım tamdır ki; vatansever Türk evlatları; Hükümetin ve küçük ortağının yürütmeye çalıştığı, bu garabet projesini asla kabul etmeyecek, ellerindeki her imkanı kullanarak, Türk vatanını sahipsiz, Türk Milletini de garip bırakmayacaktır.