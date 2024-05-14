Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu

Kaynak: DHA
Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kenarına kurduğu çadırda kalan Kadir Bektaş (38), sabah saatlerinde ölü bulundu.

Bektaş’ın kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.

Olay, Nusaybin ilçesi Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki Uluslararası İpekyolu kenarında sabah saatlerinde meydana geldi.

Şanlıurfa'dan gelerek tespih satmak için çadır kuran Kadir Bektaş, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Bektaş’ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Bektaş’ın cenazesi, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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