Yol kenarında mama yiyen kediye keserli saldırı. Bunun adı vahşet!

Olay, 3 Aralık'ta, Bayraklı ilçesi 592/13'üncü Sokak 4 numara önünde meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası, emekli işçi Dursun U., mahallelinin beslediği sokak kedilerinden birine yol kenarında mama yerken keserle saldırdı.
Mahalleli, yaralı kediyi veterinere götürdü. Hayati tehlikesi bulunmayan kedinin yürüme güçlüğü çektiği belirtildi.
İFADESİ VİCDANIN YOK MU DEDİRTTİ
Hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis merkezine götürülen Dursun U.'nun ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddedip, "Keseri kediye vurmak için sallamadım. Korkutup oradan uzaklaştırmak için yaptım" dediği öğrenildi. Dursun U., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERADA
Dursun U.'nun kediye keserle vurduğu o anların, yakındaki binanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, karşı kaldırımda oturan Dursun U.'nun, mama yemeye gelen kedinin yanına yaklaşıp, keserle vurması yer alıyor.