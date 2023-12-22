Yol kenarında saatlerce duran sürücünün öldüğü fark edildi

Kaynak: İHA
Yol kenarında saatlerce duran sürücünün öldüğü fark edildi
Ataşehir'de yol kenarında park halindeki aracın içinde bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi, İstanbul Çevre Yolu Kadıköy istikametinde saat 05.00 sıralarında, iddiaya göre Z.U.U. hakimiyetindeki şahıs 34 YM 2552 plakalı araç bir anda emniyet şeridine geçerek durdu.

Aracın saatlerce yol kenarında durmasıyla, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı açıklamada aracın içindeki sürücünün kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi.

Araç içerisinde ölen Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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