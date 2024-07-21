Yol kenarında tuvaletini yaparken 7 metre yükseklikten düşerek öldü

Olay, D-020 karayolunun Karadere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarından İstanbul’un Üsküdar ilçesine dönerken yol kenarına park eden Ahmet Yavuzer, tuvaletini yapmak istedi. Bu esnada dengesini kaybedip dereye düşen Yavuzer, düşmenin etkisiyle kafasını taşa çarptı.

Olayın bildirilmesi sonrası bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Yavuzer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Yavuzer’in cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.