Yol kenarındaki karı kocaya tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otoyolda araçlarının lastiği patlayan çifte araçtan indikten sonra tır çarptı. Çarpma neticesinde koca hayatını kaybederken karısı ise ağır yaralandı

KAYNAK: İHA
Yol kenarındaki karı kocaya tır çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gece saat 02.40 sıralarında iddiaya göre, Ceyhan’dan Adana istikametine seyir halindeki Seyfullah Bilgin idaresindeki otomobilin Sirkeli gişelerini geçtikten hemen sonra lastiği patladı.

Aracı güvenlik şeridine çekerek otomobilden inen Seyfullah Bilgin ile yanında bulunan eşi Ümran Bilgin’e aynı istikamette seyir halindeki plakası öğrenilemeyen bir tır çarptı. Çevredeki sürücülerin bildirmesi üzerine yaralı çift ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

61 yaşındaki Seyfullah Bilgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Ümran Bilgin ise hayati tehlikesi olduğu için Adana’ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri çifte çarpan tır ve sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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