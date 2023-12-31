Yol temizleme aracına çarpan cip paramparça oldu. Feci kazada 2 kişi öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Avrupa Otoyolu'nda Hadımköy Gişeleri yönünde saat 03.00 sıralarında seyir halinde olan 34 GEM 38 plakalı cip, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, karşı şeride geçen 34 08 11034 plakalı İSTAÇ’a ait mekanik süpürme aracına yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cip adeta paramparça oldu ve mekanik süpürme aracının da kupası düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapan araçların etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri çarpmanın etkisiyle cipte sıkışan iki kişiyi çıkarmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerini müdahalesi sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Feci kazada, cipte bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Cipteki bir kişi ve İSTAÇ mekanik süpürme aracının şoförü yaralandı.

ÜZERLERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yapılan incelemeler neticesinde cipte bulunan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan İSTAÇ şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, cipten yaralı olarak çıkan ve ismi öğrenilmeyen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

Kaza sonrası cip ve mekanik temizleme aracı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.