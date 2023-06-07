Yol ulaşıma kapandı. Kontrolden çıkan tır, otomobilin üzerine devrildi ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Yol ulaşıma kapandı. Kontrolden çıkan tır, otomobilin üzerine devrildi ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu Çatalca Gişeleri çıkışı İstanbul istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, Edirne yönünden gelen Yunus T. idaresindeki 22 AP 456 plakalı TIR, sol virajı alamayarak karşı şeride geçti. TIR, Salih Yenidede yönetimindeki 06 VUZ 24 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu TIR'ın altında kalan otomobildeki 3 kişi kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Salih Yenidede ise hayatını kaybetti.

Yaralanan TIR sürücüsü Yunus T. ile otomobildeki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Salih Yenidede'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Trafik Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolundan verildi. Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

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