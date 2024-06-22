Yol verme kavgasını polisler bile ayıramadı

Tokat Erbaa'da Otogar kavşağında iki sürücü birbirlerine yol vermemek için direnince sinirler gerildi, yumruklar konuştu.

Her iki şoför de araçlarını durdurup, aşağı inince ortalık karıştı. Araçlardakiler de dışarı çıktı yumruklar havada uçuştu.

Olaya bölgedeki polisler anında müdahale etti. Ancak polisleri dinleyen yoktu. Onlar da kavgayı önlemekte güçlük çekti. Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olunca taraflar karakola götürüldü

Olay anı ise bölgede bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.