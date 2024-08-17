Yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücü diğer aracın camını kırdı

Yeni Zelanda’da sıradan bir yol verme tartışması, şiddet dolu bir olaya dönüştü. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. Sürücülerden biri aracından inerek karşı tarafın üzerine yürüdü ve öfkesine hakim olamayarak diğer aracın üzerine çıkarak camını kırdı.

Olay, araçtaki yolcuların kameraları tarafından anbean kaydedildi. Videoda, sürücünün agresif bir şekilde camı kırdığı ve diğer sürücüyü tehdit ettiği görüldü. Kırılan camın ardından olay yerinde kısa süreli bir panik yaşandı, ancak herhangi bir fiziksel yaralanma rapor edilmedi.

Videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, olay geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, bu tür öfke patlamalarının trafikte tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Bu olay, trafikte sabır ve sağduyunun önemini bir kez daha hatırlattı.