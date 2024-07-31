Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı geçişi İstanbul yönü 50 gün trafiğe kapalı

İstanbul ve Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı.

Bu kapsamlı çalışmaların parçası olarak, otoyolun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacak.

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Ayrıca, 2 viyadükte 4 derz değişimi yapılacak. Bu nedenle güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00’ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı.

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Karayolları ekipleri, Abant gişelerine dubalar yerleştirdi. Bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak.

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Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.

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