Yolcu dolu tramvayın üzerine yıldırım düştü. Büyük panik yaşandı

Gaziantep’te facianın eşiğinden dönüldü. 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi sonucu kopan bir elektrik teli düştü.

Edinilen bilgilere göre, yıldırım düşmesi sonucu tramvayın üst kısmında hafif çaplı bir yangın çıkarken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Tramvayda bulunan yolcular, yaşanan bu tehlikeli anlarda büyük bir panik yaşarken, olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma olmadı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz durağından geçen bir tramvayın üzerine, yıldırım düşmesi ile ilgili açıklama yapıldı.

Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, “Yağışlar nedeniyle şehrimizin tramvay hattı ile Gaziray hattında iki noktada yaşanan yıldırım düşmesi sonucunda bir tramvayımız kullanım dışı kalmış, Göllüce-Taşlıca hattında da kısa süreli bir aksama olmuştur. An itibariyle Gaziray hattı tamamen açıktır. Karataş-Gar arasında hizmet veren tramvay ise Gazi Muhtar Paşa’ya kadar yapılabilmekte olup o noktadan Gar durağına ise otobüslerle aktarma yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.