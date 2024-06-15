Yolcu midibüsü alev alev

Kaynak: İHA
Yolcu midibüsü alev alev

Hatay'ın Erzin ilçesinde park halindeki yolcu midibüsü yandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonucu midibüsü demir yığınına döndü.

Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki yolcu midibüsünde sebebib henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm midibüsü etkisi altına aldı.

Alevleri gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada yangını bir vatandaş cep telefonunun kemarasıyla kayıt altına aldı.

Olay yerine gelen polis vatandaşlar aracın patlama ihtimaline karşı gerekli önlemleri aldı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç söndürüldü.

Midibüs kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmaması tek teselli kaynağı oldu.

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