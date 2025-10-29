Antalya’dan Konya istikametine giden 42 BEH 551 plakalı Metro Turizm otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları güvenli bir şekilde otobüsten indirdi.

Olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Otobüs ise yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekipleri yolun açılmasını sağlayarak kontrollü trafik akışı sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.