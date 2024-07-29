Yolcu otobüsü ile yük kamyonu çarpıştı. 1 ölü 9 yaralı

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde, Kusura köyü yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü ile 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyon çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.
Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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