Yolcu otobüsü ile yük kamyonu çarpıştı. 1 ölü 9 yaralı

Kaynak: AA
Yolcu otobüsü ile yük kamyonu çarpıştı. 1 ölü 9 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan kazada, bir yolcu otobüsü ile yem yüklü kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde, Kusura köyü yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 AEL 893 plakalı yolcu otobüsü ile 03 AGM 671 plakalı yem yüklü kamyon çarpıştı.

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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı.

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Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi.

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Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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