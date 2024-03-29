Yolcu otobüsü köprüden uçtu. 45 ölü

Botsvana'dan Güney Afrika’nın Limpopo eyaletindeki Moria'ya giden yolcu otobüsü kaza yaptı. Otobüs köprüden geçtiği sırada şarampole uçtu.

Otobüste 46 kişinin bulunduğu ve 45’inin öldüğü açıklandı. Kazada sadece 8 yaşındaki çocuğun kurtulduğu öğrenildi.

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Sürücünün kontrolü kaybederek köprüdeki bariyerlere çarpması sonucu otobüsün köprüden geçerek uçuruma düştüğü ve burada alev aldığı iddia ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga ise kaza bölgesini ziyaret etti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.