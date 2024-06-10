Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı

Kaynak: AA
Yolcu otobüsü şarampole devrildi. 9 yaralı

Çankırı'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Bayburt-İstanbul seferini yapan 29 AJ 029 plakalı otobüs, S.Ö. yönetiminde D-100 kara yolunun Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza sonucu otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekipleri, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yardımıyla otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemleri alınarak, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

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