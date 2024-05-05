Yolcu otobüsü tıra çarptı. Facia ucuz atlatıldı

Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi Karsak kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Yalova istikametine giden ve Karsak kavşağından Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna giriş yapmak isteyen Ahmet A. (48) yöentimindeki 16 KN 438 plakalı içerisinde 38 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Yılmaz Y. (60) konrtolündeki 16 AIP 723 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otobüsteki yolcuların büyük panik yaşadığı kaza sonucu sürücü Ahmet A., şoför kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ayakları sıkışan sürücü Ahmet A., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şoför, kazayı hafif atlattığı için hastaneye sevk edilmedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.