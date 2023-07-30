Yolcu otobüsü viyadükten düştü. Çok sayıda ölü ve yaralı var

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Karakurt Viyadüğü'nden aşağı düştü. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde gerçekleşti. Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından otobüste hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Sarıkamış ve çevredeki hastanelere gönderildi.



Bu arada olay yerine gönderilen vinçle otobüsün kaldırılarak altında ölü ya da yaralı olup olmadığına bakılacak.

Valilikten açıklama

Kazayla ilgili Kars Valiliği, yazılı açıklama paylaştı. 6 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada,

"İlimiz Sarıkamış ilçesinde saat 07:50 saatinde Karakurt Barajı yakınlarında 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsünün şarampnole uçması nedeniyle 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı yapılmıştır. Yaşanan ulaşım kazasına kurumumuzdan olaya müdahale amacıyla 2 araç ve 7 personel görevlendirilmiştir. Otobüsün uçması yaşanan adreste 29 yolcudan 6' sı vefat etmiş olup 23 vatandaşımız ağır yaralıdır." denildi.

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

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