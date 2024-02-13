Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilen yolcu otobüsü durdurulurken, yolculardan S.S.'nin üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi.
UYUŞTURUCU TİCARETİ İDDİASIYLA TUTUKLANDI
S.S. ile şüpheliden uyuşturucuyu alacağı öğrenilen S.A. olay yerinde gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.