Yolcu otobüsünde piton yakalandı

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünde piton yakalandı

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan kontrolde, karton kutu içerisinde piton yılanı bulundu.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan İstanbul - Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüste yapılan kontrollerde kime ait olduğu bilinmeyen karton kutu içerisinde piton yılanı tespit edildi.

aw420846-02.jpg

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince teslim alınan piton yılanı önce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
Yetkililer, karton kutu içerisinde gönderilen yılanın kim tarafından ve kime gönderildiğine ilişkin tahkikatın devam ettiğini belirtti.

Son Haberler
Yolcu otobüsünde piton yakalandı
Yolcu otobüsünde piton yakalandı
Meral Akşener’den dikkat çeken mesaj! Uzun zamandır ortada yoktu
Meral Akşener’den dikkat çeken mesaj! Uzun zamandır ortada yoktu
Süleyman Hurma'dan yabancı hakem iddiası
Süleyman Hurma'dan yabancı hakem iddiası
Kartalkaya'da yanan otelin sahibinin eşi ve 2 kızı tutuklandı
Kartalkaya'da yanan otelin sahibinin eşi ve 2 kızı tutuklandı
Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da seferlerine başlayacak
Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan’da seferlerine başlayacak