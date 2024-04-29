Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu
Balıkesir’de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik bir yolcu otobüsüne gerçekleştirdiği operasyonda 20 kilo 407 gram bonzai ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası Mustafa A. (65) ve İbrahim D. (60) gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen ihbar sonucu Mustafa A. ve İbrahim D. isimli 2 şüphelinin bir yolcu otobüsünde olduğunu belirledi.

yolcu-otobusundeki-20-kilo-uyusturucuyu-46964-1.jpg

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yolcu otobüsüne gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpeği 'Yaşa' ile gerçekleştirilen aramada 2 uyuşturucu satıcısının yanında 2 poşet içerisinde 20 kilo 407 gram bonzai madde ele geçirildi. Mustafa A. ve İbrahim D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Son Haberler
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı Video
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi Video
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi Video
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor Spor
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Medine'yi sel aldı Video
Medine'yi sel aldı
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu Yerel Haberler
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu Video
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu