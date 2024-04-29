Yolcu otobüsündeki 20 kilo uyuşturucuyu 'Yaşa' buldu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen ihbar sonucu Mustafa A. ve İbrahim D. isimli 2 şüphelinin bir yolcu otobüsünde olduğunu belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yolcu otobüsüne gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpeği 'Yaşa' ile gerçekleştirilen aramada 2 uyuşturucu satıcısının yanında 2 poşet içerisinde 20 kilo 407 gram bonzai madde ele geçirildi. Mustafa A. ve İbrahim D., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.