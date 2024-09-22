Yolcu otobüsüne çarpan araç takla attı: 1 çocuk can verdi

Zonguldak-Bartın karayolunda Akyamaç köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Ramazan Toprak yönetimindeki 67 ZF 499 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Efe Tur’a ait şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ramazan Toprak, eşi Melek Toprak ve çocukları Enes Toprak'ı kurtardı. Ancak çiftin 7 yaşındaki oğulları Emir Toprak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Emir Toprak’ın cansız bedeni hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.