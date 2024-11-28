Yolcu otobüsüne zula etmişler: 140 adet piyasa değeri 5 milyon lira

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsüne zula etmişler: 140 adet piyasa değeri 5 milyon lira

Bursa’da şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsün koltuk altında yapılan aramada 140 adet cep telefonu ve 475 elektronik sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 5 milyon lira olduğu belirtilen ürünlerle ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüsle gümrük kaçağı ürünlerin sevkiyatının yapılacağı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti. Plakası ve güzergahı belirlenen otobüs, İnegöl ilçesinde durduruldu. Yolcular indirildikten sonra otobüste yapılan aramada, aracın koltuklarının altındaki tabana ve kenarlara gizlenmiş 140 cep telefonu, 475 elektronik sigara, 300 sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, otobüs şoförü A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli A.Ç. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılırken, yolcular başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

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