Yolcu treni ile traktör çarpıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Yolcu treni ile traktör çarpıştı. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Isparta’da traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde feci kaza yaşandı.

Isparta-İzmir seferi yolcu treni, hemzeminden kontrolsüz geçiş yapan Mehmet S. (40) idaresindeki traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Sürücü ise ağır yaralandı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza anı ise trende bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci görüntülerde trenin seyir halinde olduğu ve birden trenin önüne çıktığı görülüyor.

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