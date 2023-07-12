Yolcu uçağındaki türbülansa girdi 2 kişi havalanıp tavana çarptı. Çığlık sesleri yankılandı

Şangay'dan Pekin'e giden Air China'ya ait yolcu uçağı türbülansa girerek sarsılmaya başladı. Yolcular çığlık atmaya başladı. Kabin memuru ile bir yolcu emniyet kemerlerini takmadığı için uçağın tavanına çarparak yaralandı.

Yolcu uçağındaki türbülansa girdi 2 kişi havalanıp tavana çarptı. Çığlık sesleri yankılandı

Editör: Osmancan EROK

Uçakta emniyet kemeri takmanın önemi Şangay'dan Pekin'e giden Air China'ya uçakta bir kez daha ortaya çıktı. Yaklaşık 8 bin feette seyir eden içi yolcu dolu uçak bir anda türbülansa girdi.

Yolcuların çığlıkları uçağın içinde yankılandı. Bu sırada bir vatandaş bu anları kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı.

Pilotun kemer ikaz ışığını yakması ve yaptığı "Lütfen yerinize oturun ve kemerlerinizi takın" anonsunu dikkate almayan bir kabin memuru ile bir yolcu uçağın tavanına çarparak yaralandı.

Büyük korku yaşayan yolcular "Pilotun uyarılarına harfiyen uyduk ve yaralanmadan inmeyi başardık. Bir araca uçağın ortadan ikiyi ayrılacağını düşündük" dediler.

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