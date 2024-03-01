Yolcuları indirdi, hasta köpeği veterinere götürdü

Isparta'da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde şoför olarak çalışan Mert Korkmaz, 48 numaralı KYK Erkek Öğrenci Yurdu seferini yaparken Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi’ne geldiği esnada yerde baygın şekilde yatan bir köpek gördü. Son durakta yolcuları indiren Korkmaz, otobüsle tekrar köpeğin olduğu yere geldi. Köpeğin başında bekleyen öğrencilere veterinere götürmeyi teklif eden Korkmaz, öğrencilerle birlikte otobüse aldığı köpeği kliniğe götürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Güvenlik kamerasında, şoförün yolcuları bıraktıktan sonra köpeğin yattığı yere gelerek öğrencilere defalarca "Kucaklayın veterinere götürelim" dediği ve öğrencileri köpekle birlikte otobüse aldıktan sonra hiçbir durakta durmayarak veterinere yetiştirdiği anlar yer aldı.



"MUTLUYUM"

Yaşadığı olay sonrası mutluluğunu dile getiren Mert Korkmaz, "4 yıldır Isparta’da halk otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki girişte bir köpeğin baygın vaziyette yattığını fark ettim. Yolcuları indirdikten sonra geri döndüm. Köpeğin başında olan öğrencilere 'Veterinere götürelim mi?' diye sordum. Öğrenciler hemen köpeği kucakladı, otobüsle veterinere götürdük. Yenişehir’de bulunan veterinere teslim ettik" dedi.

Sonrasında köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyleyen Korkmaz, “Veteriner telefon açtı bana. Köpeğin durumu iyiymiş, bunu duyunca mutlu oldum. Taburcu olmuş, bizim için her canlı önemlidir. Veterinere yetiştirip canını kurtardığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.