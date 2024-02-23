Yolcunun bavulunda binlerce uyuşturucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik polis ekiplerinin aramaları sürüyor. Bu kapsamda Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında şehirlerarası otobüs terminaline gelen yolcu otobüsünden inen şahsın şüpheli hareketleri polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Yapılan kontroller ve arama sonucu yolcunun bavulundan 16 bin 800 adet sentetik ecza hapı ile bin 245 adet extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.