Yolda görseniz tekme atacağınız taştan yapılan tesbihler 25 bin TL’ye satılıyor

Kaynak: İHA
Yolda görseniz tekme atacağınız taştan yapılan tesbihler 25 bin TL’ye satılıyor
Balina kusmuğundan yapılan ve Misk-i Amber olarak adlandırılan tesbihler 25 bin TL’den satılıyor.

Tespihe neden balina kusmuğu denildiğini anlatan tesbih imalatçısı, balinanın bir çeşit balığı yediğini ancak sindirememesi nedeniyle taşlaşmış bir biçimde kustuğunu aktardı.

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Kokusunun çok güzel olması nedeniyle genelde parfüm sektöründe kullanılan balina kusmuğunun tespih sektöründe de kullanıldığını aktaran imalatçı, “tesbihlerin fiyatları 6 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Müşteriler arasında Kenan İmirzalıoğlu, Emin Gürsoy, Murat Övüç, Demet Akalın, Yaşar Alptekin gibi ünlüler de yer alıyor” dedi.

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BALİNA KUSMUĞU NEDİR?
Balinaların sindirim sisteminin çalışmasını sağlayan amber, katı ve mumlu bir yapıya sahiptir. Siyah ya da gri renklerde olabilen bu kayamsı madde, balinanın yediği sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlamakta. Genellikle balinanın dışkısıyla beraber dışarı atılan amber, çok büyük boyutlara eriştiğinde bağırsak yoluyla dışarı atılamaz ve balina onu kusarak dışarı atar.

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