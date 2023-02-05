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Yolda telefonla oynayanlara kötü haber. Ne olduğunu anlamadı bile

Başakşehir'de akıl almaz bir kapkaç olayı yaşandı. Motosikletli kapkaççılar kaldırımda bekleyen adamın telefonunu saniyeler içerisinde çaldı. Kapkaççıların, telefonu çaldığı o anlar anbean görüntülendi. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 16:21
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Yolda telefonla oynarken motosikletli kapkaççılar böyle çaldı

Yolda telefonla oynayanlara kötü haber. Ne olduğunu anlamadı bile
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Başakşehir’de motosikletli 2 şüpheli, yolda telefonuyla oynayan adamın kapkaç yöntemiyle dolandırdı. 

İHA'nın haberine göre, İstanbul Başakşehir'de motosikletli kapkaççılar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de art arda yaşanan motosikletli kapkaç olayları ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 18 Ocak ve 2 Şubat’ta yaşanan motosikleti kapkaç olayının faillerini tespit etti. Ekipler, Rüstem T. ve Serkan H. isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların motosikletli kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sorgulanan zanlılardan Rüstem T.’nin 64, Serkan H.'nin ise 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Sinan
5.02.2023 16:46
21 adet suç kaydı var ve benim lanet adalet sistemim bu alçakları yeni bir suç işlemek için tekrar dışarıya salacak. Ya siz adalet bakanı ve köle milletvekilleri, bir de seçim affı cikarirsiniZ şimdi  
 
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