Yolda yürürken sakın arkanızı dönmeyin. Yeni tuzak ortaya çıktı polisler uyardı

Sade Vatandaş ismiyle Youtube kanalında sokak röportajları yapan Mehmet Koyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Koyuncu'nun paylaştığı olayda toplumsal olarak duyarlılık gösterilen şiddet olaylarının yaşandığı günlerde bu tür durumları bile fırsata çevirmeye çalışan kişilerden bahsediliyor.

Koyuncu yaşanan durumu sosyal medyasında şu şekilde paylaştı:

İŞTE O PAYLAŞIM

İş bankası Acıbadem bloklarında oturan bir arkadaşımın paylaşımı

Arkadaşlar bugün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum taktir ve yorum sizlere ait, yollar art niyetli insanlarla dolu.

metrodan indim ikametime doğru sağa sola bakarak yürüyorum. arkamdan 3-4 yaşlarında bir kız çocuğu amca amca diye seslenip ”amca beni Hakan abilere götür ”sözcüğünü hiç durmadan 50 metre boyunca arkamdan gelip tekrarladı.

'SAKIN ARKANI DÖNME, KÜÇÜK KIZA BAKMA'

o esnada yoldaki erkek kuaförü dükkanın kapısındaydı, kuaför "Çetin abi sakın arkana dönme seslenen küçük kıza bakma ve sakın elini tutma, kızın babası ve abisi karşıda aracın arkasında saklanıyor, küçük kızla ilgilenip elini tutup konuşmak isteyenler olduğunda ortaya çıkıp kızımızı kaçırıyorlar, sapık var diye bağırıp, 3000 TL. para vermezsen seni affetmeyiz, milleti, polisi buraya toplarız diyorlar, sen dükkana gir, tezgaha düşeni seyir edelim "dedi .

'BUNUN GİBİ OLAYLARDA ÇOĞALMA VAR'

erkek kuaförüne girdim polisi aradım, detaylı bilgi verdim sivil ekip 5 dakika içinde malum alanda önlem aldı, bir genç erkek tam tezgahlarına düşerken polis müdahale etti.

daha sonra polisin biri kuaföre girdi, sohbet ettik. polisin dediği " bunun gibi olaylarda çoğalma var, 3 saat sonra hepsi serbest kalır, başka semte devam ederler, insanlar rezalet ve dayaktan korktuğu için yanında parası olmayanlar korkudan bu çete mensuplarıyla beraber banka ATM sine beraber gidip ödeme yapıyorlar, polise de bildirmiyorlar "şeklinde oldu. dostlar aklınızın bir köşesinde bulunsun. Daha nelere şahit olacağız bu İstanbul'da.