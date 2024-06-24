Yoldaki ağacı durduk yere ateşe verip kaçtı. Ne istedin ağaçtan

Düzenleme: Serhat Ağa
Yoldaki ağacı durduk yere ateşe verip kaçtı. Ne istedin ağaçtan

Sakarya’da bir şahıs hiçbir sebep yokken yoldaki palmiye ağacını ateşe verip olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmesi hem insanlara hem de doğal yaşama sorun verip orman yangınlarına da neden olurken insan faktörünün de buna dahil olması işleri içinden çıkılmaz bir hale sokmaya devam ediyor.

Sosyal medyada bir şahsın durduk yere bir ağacın canına kıydığı anlar güvenlik kameralarına yakalandı. Yol kenarındaki palmiye ağaçlarının bulunduğu yerden geçen genç yaştaki bir şahıs, hiçbir sebep yokken palmiye ağacını bir anda ateşe verdi ve olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Daha sonra çekilen fotoğrafta ise ağacın tamamen yanarak küle döndüğü kaydedildi. Hemen hemen her gün ülkemizin çeşitli yerlerinden bazen doğal bazen de kasıtlı bir şekilde çıkan orman yangınları sebebi ile binlerce dönüm ormanlık alanlar, tarım arazileri küle dönüyor, doğal habitatındaki binlerce canlı bu yangınlar sebebi ile hayatını kaybediyor.

Sakarya’daki şahsın ağacı ateşe vermesindeki en büyük şanslardan birisi de çevresinde ateşin sıçrayacağı bir ağacın olmaması. Sosyal medyada da yayılan görüntülere vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.

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