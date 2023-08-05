Yoldan çıkan araç takla attı

Düzce D-100 Karayolu Döngelli Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil yol kenarına uçarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

KAYNAK: İHA
Yoldan çıkan araç takla attı

Trafik kazası D-100 karayolu Döngelli Köyü mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce‘den İstanbul istikametine seyir halinde olan D.D. idaresindeki 06 EH 6370 plakalı Seat marka otomobil, Döngelli köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

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Kazada araçta bulunan otomobil sürücüsü D.D. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaralı şahıslara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından kontrol için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

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