Yoldan çıkan yakıt tankeri devrildi

Yakıt tankeri yolun sağında bulunan araziye devrilip takla atması sonucu kaza meydana geldi.

Yoldan çıkan yakıt tankeri devrildi

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde Z.A. (52) isimli şahsın kullandığı 20 AAK 336 plakalı aracın Buldan istikametinden Sarıgöl istikametine doğru ilerlediği esnada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aracın yolun sağında bulunan araziye devrilip takla atması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza neticesinde araç şoförü olan Z.A. ve yolcu olarak bulunan İ.D.T. ve R.E.T. (17) isimli şahıslar yaralandı.

Yaralı şahısları olay yerinden 112 itfaiye ve AKS ekiplerince çıkartılıp 112 ambulans ekipleri aracılığı ile Sarıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tankerin İzmir Aliağa rafinerisine gittiği öğrenildi.

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