Yoldan çıkar TIR ortalığı karıştırdı

Bodrum-Söke Karayolu Didim Dalyan mevkiinde rampadan inen ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, dev yön tabelasını devirip dururken, o esnada yolda başka aracın olmaması faciayı önledi.

Yoldan çıkar TIR ortalığı karıştırdı

İHA'nın haberine göre, S.D yönetimindeki 31 AIZ 925 plakalı tır Bodrum istikametinden Söke istikametine seyrederken yağmurun başlamasıyla kaygınlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yön gösteren ve yolun Söke şeridinin tamamını kaplayan devasa tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile tabela yolun ortasına devrildi. O anlarda yolda başka araçların olmaması muhtemel başka kazaların önüne geçti.

Tırın tabelaya çarpması sonucu sürücü kabini yan dönerken, ön camın patlaması sonucu sürücü yaralandı. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün,hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tırın çarpması sonucu yolun ortasına devrilen devasa yön tabelası trafiği aksatırken, Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Karayolları ekiplerinin tabelayı kaldırmasıyla yolda trafik akışı bir buçuk saat sonra normale döndü.

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