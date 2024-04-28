Yoldan çıkıp fabrikanın bahçesine uçtu

Kaynak: İHA
Yoldan çıkıp fabrikanın bahçesine uçtu
Manisa'da trafik kazasına karışıp direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir fabrikanın bahçesine uçtu.

Turgutlu ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve bir tuğla fabrikasının bahçesine uçtu. Kazada bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, eski Manisa yolu üzerinde gerçekleşti. Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan İrfan A. (19) yönetimindeki 77 AAZ 130 plakalı araç, kontrolünü kaybederek yoldan çıkarak fabrika bahçesine uçtu.

Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü İrfan A. ile Ömer Y. (18) ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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