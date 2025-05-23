Yoldan çıkıp traktöre çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Yoldan çıkıp traktöre çarptı: 1 ölü

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın, traktör satışı yapılan bir iş yerinin bahçesindeki traktöre çarpması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan Talha Özbek (24) yönetimindeki 42 GB 453 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satış alanının tel çitlerle çevrili bahçesine girdi. Araç, burada bulunan satılık sıfır bir traktöre çarparak durabildi.

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SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ağır yaralanan Talha Özbek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özbek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özbek’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kontrolden çıkan aracın, satılık traktöre çarpma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın hızla çitleri aşarak traktöre çarptığı anlar yer aldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

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