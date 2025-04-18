Yoldan geçen vatandaşlara bağımlılık testi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yoldan geçen vatandaşlara bağımlılık testi

Bolu Yeşilay Şubesi, İzzet Baysal Caddesi'nde stant kurarak vatandaşlara yönelik bağımlılık farkındalığı çalışması gerçekleştirdi.

Bolu Yeşilay Şubesi, İzzet Baysal Caddesi'nde stant kurarak vatandaşlara yönelik bağımlılık farkındalığı çalışması gerçekleştirdi.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde kurulan stantta, yoldan geçen vatandaşlara sigara, alkol, teknoloji ve kumar gibi farklı bağımlılık türleri hakkında sorular yöneltildi. Yapılan testle vatandaşlar, hangi alanda ne düzeyde bağımlılık riski taşıdıklarını öğrenme fırsatı buldu. Yeşilay gönüllüleri tarafından yürütülen etkinlikte, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca bazı vatandaşlara bağımlılığı önleyici tavsiyeler verilerek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri tanıtıldı.

50 yılı aşkın sigara içen bir vatandaş ise, "Bağımlılık zor. Ben 5 yıl önce bıraktım sigarayı, zor oldu" dedi.

Etkinlik boyunca çok sayıda vatandaş standı ziyaret ederken, organizasyonun amacı "farkındalık oluşturmak" olarak belirtildi. Yeşilay çalışanları, benzer etkinliklerin farklı lokasyonlarda da sürdürüleceğini ifade etti.

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