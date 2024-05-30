Yoldayken bu numaralara aman dikkat! Önce tartıştı sonra yola atlayıp yere savruldu

Kaynak: İHA
Yoldayken bu numaralara aman dikkat! Önce tartıştı sonra yola atlayıp yere savruldu

Aydın'da sokak ortasında bir adamla tartışan kadın, kendini seyir halindeki bir arabanın önüne atarak yere düştü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde ilginç bir olay yaşandı.

Objektiflere yansıyan görüntülerde, ayağında ayakkabı bile olmayan bir kadın bir erkekle yol kenarında tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra yolun üzerine taşındı.

KOŞARAK ARABANIN ÖNÜNE ATLADI

Bir süre sonra kadın, karayoluna koşarak akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atlayarak savruldu. Kadının yola fırladığını gören otomobil sürücüsü, frene basarak durdu ve şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izledi.

KİMSE İNANMAYINCA YERDEN KALDIRDI

Kadının kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.

O anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

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