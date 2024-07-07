Yollarda yeni dönem başlıyor. Hepsini tek tek haber verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarda yeni bir sistemle her türlü yaşanabilecek sistemi daha rahat tespit edeceklerini paylaştı.

Uraloğlu, projeyi, 23 Kasım 2026'da bitirmeyi amaçladıklarını duyurarak, projenin saha keşifleri ve detaylı dokümantasyon hazırlıkları tamamlandıklarını, yakın zamanda saha kurulumları başlayacaklarını belirtti.

Aynı zamanda yazılım analiz ve tasarım kabulü sonrasında da yazılım geliştirme aşamasının başlayacağını söyledi.

Uraloğlu, tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi" ve "Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi"nde gelinen son noktaya dair bilgi paylaştı.

İLK ETAPTA ÜÇ ŞEHİRE GELİYOR

Akıllı ulaşım sistemleri nesnelerin interneti merkez yazılımının (AUS IoT) ilk olarak Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğündeki kontrol merkezlerinde uygulanacağını söyleyen Uraloğlu,Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu kapsamında yeni nesil iletişim teknoloji ve protokolleri kullanılarak haberleşme ile uyarı senaryolarının gerçekleştirileceğini 30 kilometrelik bölümde pilot sahada bir proje başlattıklarını söyledi.

"BU PROJE TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Uraloğlu, yolda meydana gelen kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne, yol yapım ve bakım çalışmaları, şerit veya yol kapama, seyahat hızı, konfor ve zamanı etkileyen olaylar tespit edilerek yol kullanıcılarına anlık bilgilendirme sağlayacaklarını belirtti.

Uraloğlu, yollara, akıllı sinyalizasyon, kamera, yol sensörleri, görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi gibi akıllı ulaşım sistemlerinin kurulacağını ayrıca fiber ve enerji altyapı kurulumlarının da gerçekleştirileceğini de ifade etti.