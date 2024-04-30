Yolsuzluk soruşturmasında 66 kişi gözaltına alındı

Başsavcı Tarek William Saab, bir basın açıklaması yaparak, PDVSA'da ve kripto parada yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle yeni kanıtlar doğrultusunda bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.

Yolsuzluk soruşturmasında ikinci aşamaya ulaştıklarını belirten Saab, gözaltına alınanların sayısının 66'ya yükseldiğini söyledi.

Saab, soruşturma sürecinde yalnızca yolsuzluk değil suikast girişimleri, başarısız darbe planları ve ülkenin istikrarsızlaştırılmasına yönelik siyasi komploların da dosyada yer aldığını aktardı.

"SİYASİ BİR KOMPLO KURDULAR"

Soruşturmanın derinleştirildiğinin altını çizen Saab, "Petrol ve yolsuzlukla bağlantılı siyasi bir komplo kurdular. Ülkenin düşmanlarıyla ittifak kurdular. Birinci ve ikinci aşamada 66 kişi gözaltına alındı ve devam edeceğiz. Bunların amacı ulusal ekonomiyi çökertmek." dedi.

Diğer yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yaptığı açıklamada, Saab'ın sözlerine destek vererek, yolsuzluğun üzerine kararlı şekilde gideceklerini ve bunu bertaraf edeceklerini belirtti.

İSTİFA ETMİŞTİ

PDVSA'ya yönelik açılan yolsuzluk soruşturması sebebiyle Petrol Bakanı Tareck El Aissami, 21 Mart 2023'te görevinden istifa etmişti.

El Aissami, soruşturma çerçevesinde 10 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma Mart 2023'te başlamış ve farklı tarihlerde 42 kişi gözaltına alınmıştı.