Yolun karşısına geçen yaya otomobil çarptı: 1 ölü var

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobil çarptı. Yaya Fuat Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde bulunan Tekstil Park önünde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fuat Gürsoy'a henüz bilinmeyen bir nedenle 09 AHU 951 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gürsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yaya morga kaldırılırken çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.