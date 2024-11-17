Yolun karşısına geçen yaya otomobil çarptı: 1 ölü var

Kaynak: İHA
Yolun karşısına geçen yaya otomobil çarptı: 1 ölü var

Aydın Efeler'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobil çarptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobil çarptı. Yaya Fuat Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde bulunan Tekstil Park önünde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fuat Gürsoy'a henüz bilinmeyen bir nedenle 09 AHU 951 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gürsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yaya morga kaldırılırken çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bağcılar’da izinsiz gösteri yapan gruptan polise taşla saldırı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Bartın’da korkunç kaza: Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü kazada yaralandı
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy: Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı
Tekirdağ'da garip hırsızlık: Koklaya koklaya çaydanlığı çaldı